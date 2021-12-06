Очікується, що наступний рік буде як ніколи багатий на новинки.

Для Apple цей рік видався насиченим, але й на 2022-й припасено чимало. Згідно з останніми повідомленнями, в наступному році компанія покаже оновлений iPad Pro з бездротовою зарядкою, MacBook Air з наймасштабнішим редизайном в історії серії, першу AR-гарнітуру й не тільки.

Такою інформацією поділився авторитетний Інсайдер Марк Гурман з Bloomberg.

iPad

Новий iPad Pro (10-го покоління) позбудеться алюмінієвого корпусу на користь скляної задньої панелі – це дозволить реалізувати підтримку бездротової зарядки. Також оновлять iPad Air і iPad,

Apple Watch

Гурман стверджує, що у 2022 році компанія покаже відразу три моделі Apple Watch – оновлені Apple Watch SE, Apple Watch Series 8 та "міцну версію, більш стійку до подряпин, вм'ятин, падінь та інших впливів".

Найімовірніше, чутки про суттєвий редизайн з плоскими торцями, які курсували перед виходом Watch Series 7, відносилися саме до цієї незвичайної моделі.

Mac 2022

Що стосується Mac, то тут, за словами інсайдера, очікується відразу 5 пристроїв:

топовий iMac з чіпом Apple Silicon. Зовні новинка буде схожа на 24-дюймовий iMac і Pro Display XDR.

абсолютно новий MacBook Air з чіпом M2 і новим дизайном;

нові версії Mac mini;

MacBook Pro початкового рівня;

оновлений Mac Pro на чіпі Apple.

AR-гарнітура

У Apple є план, розділений на три етапи: в наступному році компанія почне продавати шолом з функціями AR і VR, у 2025-му – VR-окуляри, а після 2030-го року – контактні AR-лінзи.

Пристрій Apple Mixed Reality, що поєднує AR і VR, буде орієнтований тільки на ігри, медіаконтент та спілкування. Розробники створять окремий магазин додатків та впровадять підтримку FaceTime, а також інших платформ для відеозв'язку.

iPhone SE

Наступна версія доступного Айфона отримає підтримку 5G. Раніше аналітики з TrendForce писали, що смартфон буде виконаний в тому ж дизайні, що і модель дворічної давності iPhone SE (2020) і буде єдиним смартфоном компанії з 4,7 дюймовим РК-дисплеєм.

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До речі, якщо вірити чуткам, Apple також працює над моделлю iPhone SE Plus зі збільшеним екраном, але не факт, що вона вийде в наступному році.

iPhone 14

На традиційній вересневій презентації покажуть лінійку з чотирьох смартфонів, але вже невдалого експерименту Apple під назвою mini. Його місце займе iPhone 14 Max з діагоналлю 6.7 дюйма, як і в iPhone 14 Pro Max.

З чуток, Apple планує повністю позбавиться від "чубчика" – фронтальну камеру і датчики для системи розпізнавання обличчя Face ID встановлять під екраном.

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Автор: Денис Пономаренко