У власників складаного iPhone Duo почали тріскатися екрани (фото)

Перші покупці складаного iPhone Duo зіткнулися з проблемами дисплея вже в день початку продажів. На фото, опублікованих на Reddit, видно тріщини та яскраві смуги на внутрішніх екранах смартфонів. У більшості випадків пошкодження з’являються в районі шарніра, у зоні згину екрана.

Один із користувачів розповів, що його смартфон зламався всього через шість годин після покупки. За цей час він відкривав гаджет менше 20 разів, а до поломки на екрані та корпусі не було помітних пошкоджень.

За словами покупця, він показував пристрій другові й відчув щось у районі шарніра, під екраном, коли розкривав пристрій. Потім пролунав характерний скрип, після якого екран пошкодився прямо вздовж шарніра. При цьому на поверхні екрана не було слідів, що вказували б на те, що всередину міг потрапити сторонній предмет.

Відео дня

Про подібну поломку повідомляють люди з Китаю, Австралії та інших країн. Оскільки продажі тільки почалися, загальний масштаб проблеми оцінити складно. У Apple Store та інших офіційних магазинах пристрої замінюють за гарантією.

Фото iPhone Duo 24 жовтня 2026
Фото iPhone Duo 24 жовтня 2026
Фото iPhone Duo 24 жовтня 2026
Фото iPhone Duo 24 жовтня 2026
Фото iPhone Duo 24 жовтня 2026

Раніше блогер протестував iPhone Duo, виконавши 11 тисяч складань, у тому числі при температурі −20 °C. Шарнір телефону витримав випробування без помітного погіршення роботи, але згин сильно кидається в очі.

iPhone Duo офіційно надійшов у світовий продаж 23 жовтня 2026 року. Смартфон помітно відрізняється від звичних моделей iPhone і пропонує формат, який Apple розробляла понад десять років. Базова ціна на міжнародному ринку стартує від $2000.

Вас також можуть зацікавити такі новини: