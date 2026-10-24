У власників складаного iPhone Duo почали тріскатися екрани (фото)

У деяких вона з’явилася прямо під час розпакування в магазині.

Перші покупці складаного iPhone Duo зіткнулися з проблемами дисплея вже в день початку продажів. На фото, опублікованих на Reddit, видно тріщини та яскраві смуги на внутрішніх екранах смартфонів. У більшості випадків пошкодження з’являються в районі шарніра, у зоні згину екрана.

Один із користувачів розповів, що його смартфон зламався всього через шість годин після покупки. За цей час він відкривав гаджет менше 20 разів, а до поломки на екрані та корпусі не було помітних пошкоджень.

За словами покупця, він показував пристрій другові й відчув щось у районі шарніра, під екраном, коли розкривав пристрій. Потім пролунав характерний скрип, після якого екран пошкодився прямо вздовж шарніра. При цьому на поверхні екрана не було слідів, що вказували б на те, що всередину міг потрапити сторонній предмет.

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Про подібну поломку повідомляють люди з Китаю, Австралії та інших країн. Оскільки продажі тільки почалися, загальний масштаб проблеми оцінити складно. У Apple Store та інших офіційних магазинах пристрої замінюють за гарантією.

Раніше блогер протестував iPhone Duo, виконавши 11 тисяч складань, у тому числі при температурі −20 °C. Шарнір телефону витримав випробування без помітного погіршення роботи, але згин сильно кидається в очі.

iPhone Duo офіційно надійшов у світовий продаж 23 жовтня 2026 року. Смартфон помітно відрізняється від звичних моделей iPhone і пропонує формат, який Apple розробляла понад десять років. Базова ціна на міжнародному ринку стартує від $2000.

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