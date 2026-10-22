iPhone Duo за 2000 доларів склали і розклали 10 тисяч разів: що сталося з екраном

Шарнір смартфона витримав випробування без помітного погіршення роботи, але згин впадає в око.

Покупці складаних смартфонів часто задаються питанням, як такі пристрої виглядають після тривалого використання. Техноблогер Тім Пан вирішив перевірити це на практиці. Він провів серію випробувань iPhone Duo за допомогою спеціального механізму для складання смартфонів, а результат зафіксував на відео.

Перші 500 складання блогер зробив сам, і вже на цьому етапі лінія згину на внутрішньому 7,6-дюймовому екрані стала помітнішою порівняно з новим пристроєм. Але при увімкненому екрані та звичайному використанні ця різниця практично не впадає в око.

Потім до експерименту підключили спеціальну машину, яка виконала ще 9,5 тисяч циклів при кімнатній температурі. Додатково смартфон витримав 1000 складання на морозі при температурі близько −20 °C.

Відео дня

Після випробувань у центрі утворилася помітна складка, як у перших поколінь складаних смартфонів, втім, серйозних змін у роботі шарніра фахівець не виявив. Механізм зберіг плавність ходу, а зусилля під час відкривання практично не змінилося.

Блогер також перевірив стійкість конструкції до згину в протилежному напрямку. Вимірювач зафіксував навантаження 37,8 кілограм-сили, або близько 371 Н.

Що результати тесту означають для покупців

Якщо припустити, що власник складає телефон 100 разів на день, то 10 000 циклів відповідають приблизно 100 дням використання – трохи більше трьох місяців.

З усім тим це лише умовний розрахунок. Одні користувачі відкривають і закривають смартфон значно рідше, інші роблять це частіше. Крім того, результати лабораторного випробування не можна безпосередньо прирівнювати до кількох місяців експлуатації в реальних умовах.

Однак для покупців, яким особливо важливий бездоганний зовнішній вигляд екрану, збільшення помітності згину може стати серйозним недоліком. Тим, хто більше турбується про надійність механізму, результати перевірки шарніра дають певні підстави для оптимізму.

Продажі iPhone Duo стартують уже завтра, 23 жовтня, за ціною від $2000 за версію з 256 ГБ пам’яті. Новий смартфон помітно відрізняється від звичних моделей iPhone і пропонує формат, який Apple розробляла понад 10 років.

Раніше оглядачі порівняли iPhone 18 Pro з iPhone 17 Pro та 16 Pro Max – і розповіли, що насправді змінилося.

Вас також можуть зацікавити такі новини: