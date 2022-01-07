Крім того, такі лампочки вміють відстежувати поведінку людини, наприклад, визначати, якщо вона впала і їй потрібна допомога.

Компанія Sengeld, що спеціалізується на пристроях для "розумного" будинку, презентувала деякі зі своїх прийдешніх новинок. Мабуть, одним з найбільш гостроцікавих є розумна лампочка Smart Health Monitoring Light.

На виставці CES 2022 її відзначили нагородою за інновації.

Основна фішка новинки в тому, що вона використовує радіолокаційну технологію для вимірювання частоти серцевих скорочень, температури тіла і аналізу якості сну людини.

Лампа може працювати як самостійно, так і підключатися через Wi-Fi або Bluetooth. В останньому випадку з'являється можливість відстеження поведінки. Наприклад, якщо хтось впав в кімнаті, лампочки це визначать, і, судячи з усього, повідомлять в службу порятунку або родичам.

Коли саме вийде Smart Health Monitoring Light і за якою ціною продаватиметься, поки що невідомо. Виробник націлений на випуск продукту в четвертому кварталі 2022 року.

Читайте такожРоборука та розумна маска: чим дивували українські стартапи на CES 2022Також в розробці, але вже від іншої компанії, знаходиться розумне кільце, що відстежує режим сну і стан здоров'я людини. Пристрій вийде не раніше другої половини 2022 року: ціна поки невідома, але виробник обіцяє випустити бюджетний пристрій.

Раніше на ринку аксесуарів з'явився розумний годинник Huawei Watch D. Його головна фішка – функція вимірювання артеріального тиску з точністю ±3 мм ртутного стовпа. Є тут і можливість зняття електрокардіограми, а також інші функції, властиві розумним годинникам.

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