Ціна поки невідома, проте виробник обіцяє випустити бюджетний пристрій.

Сьогодні використанням фітнес-браслетів та смарт-годинників вже нікого не здивуєш: ці пристрої вже стали частиною нашого побуту. Між тим деякі виробники працюють над більш компактними носимими гаджетами для моніторингу стану здоров'я.

Як повідомляє PhoneArena, медична компанія Movan на швидкій виставці CES 2022 збирається представити фірмове смарт-кільце. Воно допоможе запобігати хронічним захворюванням.

Пристрій, що отримав назву Movano Ring, покликаний допомогти користувачам краще розуміти дані про своє здоров'я, включаючи частоту серцевих скорочень, варіабельність серцевого ритму (ВСР), якість сну, дихання, температуру, рівень кисню в крові, кроки і спалені калорії.

Своєю чергою фірмовий застосунок покаже користувачеві, як його спосіб життя впливає на режим сну або ВСР. Багато носимих пристроїв надають користувачам аналогічні дані, проте у Movano вони простіші для сприйняття, зазначають в PhoneArena.

Судячи з перших зображень, смарт-кільце буде напрочуд тонким та гармонійно впишеться навіть на мініатюрних руках, не завдаючи дискомфорту.

Пристрій вийде не раніше другої половини 2022 року, але навіть тоді це буде бета-версія. Ціна поки невідома, але в компанії наголосили, що прагнуть зробити пристрій "одним з найдоступніших" на ринку.

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