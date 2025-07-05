З чуток, блок камер в iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max буде розтягнутий на всю ширину задньої панелі.

Виробники Android-смартфонів нерідко підглядають дизайн у свіжого iPhone і намагаються адаптувати його. Однак китайська компанія Tecno пішла ще далі: у її нового бюджетного смартфона Spark 40 задня панель запозичена з рендерів iPhone 17 Pro Max.

Одна з найпопулярніших чуток про майбутню новинку – це перероблений блок камери. На відміну від звичного кутового блоку, який не змінювався з часів iPhone 11 Pro, новий модуль розтягнутий по всій ширині задньої панелі. Розташування самих об'єктивів не зміниться, а ось спалах і LiDAR "поїдуть" на правий край.

Що стосується технічних характеристик, то телефон оснащений 6,67-дюймовим IPS-екраном з частотою 120 Гц. Усередині знаходиться процесор MediaTek Helio G81, а ще там від 4/128 Гб пам'яті. Також Tecno Spark 40 отримав батарею 5200 мАг і корпус із захистом за стандартом IP54.

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Хоч смартфон оснащений великою кількістю отворів на задній панелі, у нього є тільки одна 50-мегапіксельна камера. Решта два отвори є елементами дизайну. Спереду знаходиться 8-мегапіксельна камера для селфі.

Tecno Spark 40 доступний у чорному, сірому і блакитному кольорах. Смартфон уже надійшов у продаж у Китаї за ціною від 130 доларів (~5600 грн).

Презентація iPhone 17 очікується у вересні. З чуток, у новому поколінні всі смартфони запропонують екрани з частотою 120 Гц і оновлену селфі-камеру на 24 Мп. Ще одна причина дочекатися iPhone (2025) – ультратонка модель iPhone 17 Air, яка прийде на зміну iPhone Plus.

Ходять чутки, що компанія Apple, починаючи з 2025 року, буде щорічно змінювати дизайн iPhone. Відомо, що цього року зміниться модуль тильної камери, а в 2026-му прийде черга фронтальної панелі. Утім, найістотніші зміни чекають на iPhone 2027 року.

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