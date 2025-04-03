Так, наприклад, зібрані в Китаї iPhone можуть зрости в ціні на ~80 доларів.

Введення нових мит на імпорт у США може призвести до подорожчання iPhone та іншої продукції Apple. Про це повідомляє видання The New York Times.

Рішення адміністрації Дональда Трампа про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону, зачіпає безліч країн, де корпорація Apple збирає свою продукцію. Найвищі тарифи введені у В'єтнамі (46%), Китаї (34%) та Індії (26%).

У зв'язку з цим Apple, як і інші виробники електроніки, зіткнеться з вибором: покрити додаткові витрати самостійно, що негативно позначиться на прибутку, або перекласти витрати на покупців, завищивши вартість товарів. Після виступу Трампа, вартість акцій компанії впала на 5,7%, зазначає NYT.

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Як альтернативу Тім Кук розглядає можливість розгортання виробництва в США, щоб не побоюватися ніяких мит. Однак, за його словами, в країні не вистачає достатньої кількості досвідчених робітників, здатних забезпечити випуск продукції на належному рівні.

"У США можна було б провести нараду інженерів з лиття, і я не впевнений, що ми змогли б заповнити кімнату. Своєю чергою, в Китаї можна було б заповнити кілька футбольних полів", – заявляв з цього приводу глава Apple.

Якщо говорити про Китай, то для нього мита зростуть до 34%. У регіоні, як і раніше, збирається 90% всього виробництва iPhone.

У скільки тепер обійдеться iPhone

На думку аналітиків, через обмеження влади США компанії доведеться підняти ціни приблизно на 9 відсотків. Таким чином звичайна модель iPhone 17 може коштувати $870 замість $799, тоді як вартість iPhone 17 Pro починатиметься від $1089.

Apple ще у 2017 році негласно встановила "стандарт" ціни Pro-версій iPhone на рівні $999 і досі дотримувалася його. Ціну базових айфонів востаннє переглядали у 2020 році, коли вийшли iPhone 12.

Навушники AirPods родом із В'єтнаму та iPad з Індії здатні подорожчати на 20-40 доларів залежно від конкретної моделі.

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