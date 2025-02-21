Очікується, що смартфони iPhone 17 будуть представлені у вересні 2025 року. Інсайдери повідомляють, що преміальні та базові моделі стануть дорожчими, передає Phone Arena.
За словамианалітикаBank of America Вамсі Мохан, відомого своїми вірними фінансовими прогнозами в IT-секторі, Apple підвищить ціни iPhone на 9%, щоб компенсувати мита Трампа. Зокрема, днями про 10% підвищення цін на ноутбуки повідомила компанія Ace.
Аналітик зазначив, що 85 відсотків iPhone виробляються в Китаї, ще близько 15% – в Індії. Через обмеження американської держави Apple доведеться або прийняти ці витрати на себе, або перекласти на покупців. У першому випадку, за прогнозом Мохана, виробник зазнає збитків у розмірі 26 центів на акцію.
Якщо Apple передасть покупцям тарифи Трампа, то найдешевший iPhone 17 може коштувати $870 замість $799, тоді як вартість iPhone 17 Pro починатиметься від $1089, майже на $100 дорожче, ніж у його попередника. Невиправдану високу ціну iPhone 16e називають однією з передумов до подорожчання iPhone 17.
Apple ще в 2017 році компанія негласно встановила "стандарт" ціни Pro-версій iPhone на рівні $999 і як і раніше дотримується його. Ціну базових айфонів востаннє переглядали 2020 року, коли вийшли iPhone 12.
Очікується, що всі смартфони iPhone 17 отримають 24-Мп фронтальну камеру і 120-герцові екрани. Також Apple проведе серйозні зміни в дизайні майбутніх моделей.
Також Apple готує iPhone 17 Air, який замінить у серії модель Plus. Повідомляється, що товщина пристрою становитиме всього 5,5 міліметрів, що зробить його найтоншим телефоном Apple за всю історію.