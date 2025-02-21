На думку аналітиків, через обмеження влади США компанії доведеться підняти ціни приблизно на 9 відсотків.

Очікується, що смартфони iPhone 17 будуть представлені у вересні 2025 року. Інсайдери повідомляють, що преміальні та базові моделі стануть дорожчими, передає Phone Arena.

За словамианалітикаBank of America Вамсі Мохан, відомого своїми вірними фінансовими прогнозами в IT-секторі, Apple підвищить ціни iPhone на 9%, щоб компенсувати мита Трампа. Зокрема, днями про 10% підвищення цін на ноутбуки повідомила компанія Ace.