Наддорогий Xiaomi 14 Ultra поступився більш дешевим аналогам у рейтингу камер

Однак це все ще один із найкращих камерофонів на ринку, нехай і до найкращих місць далеко.

Xiaomi 14 Ultra на папері здається монстром фотоможливостей завдяки своїм чотирьом 50-мегапіксельним камерам на задній панелі. Однак нещодавній звіт експертів DxOMark свідчить про протилежне: у різних сферах спостерігаються серйозні недоліки.

За сукупністю результатів Xiaomi 14 Ultra посів лише 13 місце глобального рейтингу камерофонів, поступившись iPhone 15 Pro Max, Google Pixel 8 Pro і Samsung Galaxy S24 Ultra. Сусіди по рейтингу – Pixel 8, Huawei Mate 50 Pro, Vivo X100 Pro і Oppo Find X6.

До переваг камери спеціалісти віднесли малий рівень шуму, точність кольорів, відсутність відблисків на знімках, відмінний зум і точний автофокус. Але мінусів теж вистачає. Головний – затримка затвора. Крім того, деталізація могла б бути вищою, а фотографії та відео з недостатнім освітленням не вражають.

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Експерти зазначили, що більшість проблем можна вирішити оновленням ПЗ. Але поки що виробник цього не зробив.

Важливо підкреслити, то з результатом у 149 балів це все ще один з найкращих камерофонів у світі, нехай і до найкращих місць далеко, згідно з рейтингом DxOMark. Інший момент у тому, що величезний блок камер усім своїм виглядом говорить, що Xiaomi 14 Ultra варто розцінювати як повноцінний камерофон, тоді як на ринку є дешевші аналоги, які випереджають Xiaomi з мобільної зйомки.

Нагадаємо, глобальна версія Xiaomi 14 Ultra в плані характеристик нічим не відрізняються від китайської, але коштує майже вдвічі дорожче. Зокрема, за базову модель Xiaomi 14 Ultra в Європі просять 1500 євро (~54 000 грн), що робить апарат дорожчим і за Samsung Galaxy S24 Ultra, і за iPhone 15 Pro Max.

А днями Xiaomi представила дует Poco F6 і F6 Pro – це перейменовані Redmi Turbo 3 і Redmi K70 для глобального ринку. Обидва смартфони отримали топові специфікації та доступний як для свого сегмента цінник.

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