Він має скласти конкуренцію Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max й іншим флагманським камерофонам.

Компанія Xiaomi офіційно представила свіжий флагман 14 Ultra. Апарат вийшов по-справжньому топовий і потужний: найкрутіший процесор для Android-смартфонів, передова камера і вперше підтримка супутникового зв'язку.

Як і попередник, він позиціюється як найкращий камерофон на ринку. У нього відразу 4 модулі з "найпросунутішою" оптикою від Leica, і всі по 50-мегапікселів. Водночас це перший смартфон виробника з двома телеоб'єктивами.

Основні характеристики Xiaomi 14 Ultra такі:

6.7-дюймовий AMOLED ltpo дисплей з роздільною здатністю 3200×1440, частотою оновлення 120 Гц і яскравістю до 3000 ніт.

Всередині топовий процесор Snapdragon 8 Gen 3. За його охолодження відповідає велика випарна камера з ефективністю в три рази більше, ніж у традиційних рішень.

До 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5x, накопичувач UFS 4.0 до 1 ТБ.

Батарея ємністю 5300 маг зі швидкою провідною зарядкою 90 Вт – від 0 до 100% акумулятор заряджається за пів години. Також присутня 80-ватна бездротова зарядка.

Щодо камер: основна використовує топовий дюймовий сенсор Sony LYT-900 з OIS і змінною діафрагмою. Телеоб'єктив і перископ залучають датчик Sony IMX858 з OIS і апертурою f/1,8 і f/2,5 відповідно. Ширік – це також IMX858. Для селфі стоїть сенсор OmniVision OV32B40. на 32 Мп. Прикладами фото Xiaomi ділилася раніше.

У чорному і білому кольорі кришка під шкіру, а в синьому – з кераміки.

Смартфон оснащено високим рівнем захисту від води, підекранним сканером пальця і модулями Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 і NFC. За 100 доларів до нього можна докупити спеціальний чохол зі змінними фільтрами на камеру і ручкою як у фотоапарата.

Ще, як згадувалося раніше, це перший смартфон Xiaomi c підтримкою супутникового зв'язку, причому відразу двосторонньої. Тобто, через нього можна відсилати як голосові, так і текстові повідомлення. Поки аналогічною функцією можуть похвалитися флагмани Huawei.

У Китаї Xiaomi 14 Ultra коштує від 6499 юанів (~34 700 грн) Найдорожча версія з титану обійдеться в 8799 юанів (~47 000 грн). Вже підтверджено, що пізніше флагман добереться і до глобального ринку.

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