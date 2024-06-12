Це глобальна версія китайського Civi 14 Pro, який вийшов у березні і став справжнім хітом.

Xiaomi запустила міжнародні продажі Xiaomi 14 Civi. Це глобальна версія китайського Civi 14 Pro, який вийшов у березні 2024 року і став справжній хітом. Дизайн і характеристики у них ідентичні, повідомляє GSMArena.

Xiaomi Civi – це нетипова для компанії серія смартфонів, головною "фішкою" якої є дизайн. Девайс доступний у трьох кольорах: Shadow Black Cruise Blue і Matcha Green. Найефектніший вигляд має зелена варіація: її задня частина виконана зі штучної шкіри, яка є більш стійкою до зносу.

Крім яскравого дизайну смартфон отримав майжефлагманський процесор Snapdragon 8s Gen 3, якого вистачить для всіх сучасних ігор. Екран у Xiaomi 14 Civi відносно компактний: 6,55 дюймова AMOLED-панель з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 120 Гц. Акумулятор – 4700 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 67 Вт.

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Також Xiaomi робить серйозну ставку на фотоможливості: Xiaomi 14 Civi став першим не флагманським смартфоном компанії з камерою Leica. У апарата при собі тріо камер на 50+50+12 МП, а в ролі основного сенсора встановлено Light Fusion 800. Фронтальна камера отримала два датчики на 32 Мп.

У продажу будуть доступні дві модифікації гаджета: на 8/256 Гбайт за 515 доларів і на 12/512 ГБ за 575 доларів.

Раніше цього місяця Xiaomi представила бюджетний Redmi 13, який за свої гроші пропонує цілком гідні характеристики, включно з камерою на 108 Мп і захистом від води.

А восени вийде флагманська серія Xiaomi 15. Великий витік розкрив усе про камеру – на нас чекає великий апдейт. Також смартфони одними з перших на ринку отримають новий чип від Qualcomm.

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