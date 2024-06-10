Також апарат одним із перших на ринку отримає новий чип від Qualcomm.

Очікується, що Xiaomi представить свої нові смартфони 15-ї серії в жовтні. Приблизно за чотири місяці до презентації з'явилася детальна інформація про характеристики камер топової моделі Xiaomi 15 Pro.

Смартфон, як і раніше, буде оснащений потрійною камерою по 50 Мп кожна, але вони будуть різними в основній камері і телеоб'єктиві, пише джерело. Для основи виробник вибрав 1-дюймовий сенсор OmniVision OV50K, що стане серйозним апгрейдом щодо OVX9000, який використовується в Xiaomi 14 Pro.

Телеоб'єктив Xiaomi 15 Pro отримає датчик Sony IMX882 на 1/1,95 дюйма замість застарілого 1/2,76-дюймового Samsung ISOCELL JN1. Також повідомляється про підтримку 3-кратного оптичного зуму. Третя камера має бути ультраширококутною.

Відео дня

Крім того, вся серія Xiaomi 15 отримає процесор обробки зображень, в якому знайшли застосування технології ШІ (Xiaomi AISP). Він дасть змогу точніше передавати світло і тіні, а також робити якісне боке. Xiaomi і Leica теж продовжать свою співпрацю.

Презентація серії Xiaomi 15 відбудеться колись у жовтні, але спочатку флагмани будуть доступні виключно в Китаї, а до Європи доберуться в кращому разі в першому кварталі 2025 року. Це будуть одні з перших смартфонів із новим чипом Snapdragon 8 Gen 4 на борту.

З чуток, Samsung теж сильно "прокачає" камеру свого топового флагмана Galaxy S25 Ultra. Компанія нарешті позбудеться 10- і 12-Мп сенсорів, підвищивши їхню роздільну здатність до 50 мегапікселів.

А Xiaomi раніше цього місяця представила бюджетний Redmi 13, який за свої гроші пропонує цілком гідні характеристики, включно з камерою на 108 Мп і захистом від води.

Вас також можуть зацікавити новини: