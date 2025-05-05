Що ж до лінійки iPhone 17, то цього року поділу за часом запуску не планується.

Apple планує кардинально перебудувати графік випуску своїх смартфонів. Замість одночасного виходу всіх моделей у вересні, як це було раніше, тепер буде два окремих етапи запуску, повідомляє авторитетний портал The Information.

Зміни набудуть чинності з 2026 року. Так, iPhone 18 Pro і iPhone 18 Pro Max вийдуть за стандартним розкладом у вересні. А ось базові iPhone 18 з'являться тільки навесні 2027 року, одночасно з бюджетним iPhone 18e.

За інформацією The Information, таке зрушення може бути пов'язане з прем'єрою першого складного iPhone, який дебютує на ринку одночасно з Pro-моделями восени 2026 року. З чуток, пристрій буде виконано у форм-факторі книжки, як Galaxy Z Fold, отримає два екрани і найтонший корпус серед усіх iPhone - 4,5 мм у розкладеному вигляді.

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Таким чином Apple хоче підстьобнути продажі дорогих версій iPhone, які приносять купертинівцям найбільші гроші. Тим же, хто хоче заощадити, доведеться набратися терпіння і чекати.

Що ж до лінійки iPhone 17, то цього року поділу за часом запуску не планується. Усі чотири телефони будуть представлені і випущені цієї осені.

Чутки за 5 місяців до анонсу iPhone 17 говорять, що це буде найцікавіша серія за довгий час. Так, стандартні моделі нарешті перейдуть на 120-герцові дисплеї, оновиться селфі-камера, а "прошки" вперше за шість років здивують новим дизайном.

Ще одна причина дочекатися iPhone (2025) - абсолютно нова модель iPhone 17 Air, яка прийде на зміну iPhone Plus. Якщо вірити витокам, це буде найтонший смартфон в історії компанії з товщиною всього 5,5 мм.

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