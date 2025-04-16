Власникам цих пристроїв варто бути готовими до можливих труднощів із пошуком запчастин для ремонту.

Компанія Apple тихо визнала iPhone 6s раритетним пристроєм. Фірма помістила культовий телефон до списку застарілих гаджетів – до них належать техніка, яка зникла з продажу п'ять або більше років тому.

iPhone 6s первісно був випущений у 2015 році, однак Apple зберегла його як недорогий пристрій до 2018 року, тому його тільки зараз було додано до списку вінтажних пристроїв. Останньою актуальною версією iOS для нього була iOS 15.

iPhone 6s сприймали як поліпшену версію iPhone 6, в якій Apple виправила всі недоліки, включно з проблемами з корпусом і акумулятором. Це також був перший iPhone з функцією 3D Touch і остання флагманська модель з роз'ємом для навушників.

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Крім iPhone, зміни торкнулися і лінійки Mac Mini. Mac mini 2018 року, останній носій чіпів Intel, тепер класифікуються як застарілий у всьому світі. Далі Apple перейшла на рішення власного виробництва.

Повний список "вінтажних" і "застарілих" гаджетів Apple можна подивитися тут.

Презентація iPhone 17 очікується у вересні. Чутки за півроку до анонсу говорять, що це буде найцікавіша серія за останні роки. Зокрема, стандартні моделі нарешті перейдуть на 120-герцові дисплеї, вперше за багато років оновиться "фронталка", а "прошки" стануть першими Айфонами з трьома камерами на 48 Мп.

Ще одна причина дочекатися iPhone (2025) – абсолютно нова модель iPhone 17 Air, яка прийде на зміну iPhone Plus. Якщо вірити витокам, це буде найтонший смартфон в історії компанії з товщиною всього 5,5 мм.

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