Інноваційна технологія антивідблискового покриття, як в Ultra-смартфонах Samsung, відкладаються.

Ще до презентації iPhone 16 ходили чутки, що моделі iPhone Pro 2025 року, iPhone 17 Pro і Max, отримають стійке до подряпин покриття антивідблиску. Однак свіжі відомості свідчать про зворотне.

Згідно з інформацією, отриманою MacRumors, корпорація постала перед труднощами під час масштабування процесу виробництва покриття дисплея. Процес виявився надто витратним за часом, тому розробку скасували.

Сучасні моделі iPhone оснащені стійким до відбитків пальців олеофобним покриттям, але Apple не приділяє особливої уваги антивідблисковій технології. Для Mac і iPad Pro компанія пропонує нанотекстуроване покриття.

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Чи відмовиться Apple від трудомісткої інновації, чи її буде відновлено в майбутньому для наступних моделей iPhone, не уточнюється.

З минулого року бренд Samsung додає антивідблискове покриття у свої флагманські Ultra-смартфони, що робить їхні дисплеї стійкішими до подряпин і яскравого світла. І це підтверджують живі фото-порівняння:

Презентація серії iPhone 17 очікується у вересні. З чуток, у новому поколінні всі смартфони запропонують екрани Pro Motion з частотою 120 Гц і оновлену селфі-камеру на 24 Мп. А на зміну моделі Plus прийде тонкий iPhone Air.

Як УНІАН уже писав, новий указ Трампа може спровокувати відчутне зростання цін на новинки. Згідно з прогнозами, вартість найдешевшого iPhone з накопичувачем на 128 ГБ може зрости з 799 до 1142 доларів.

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