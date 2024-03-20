Подібний апгрейд зробить екран смартфона більш стійким до подряпин і яскравого світла.

Поки ми чекаємо iPhone 16, інсайдери вже "зливають" подробиці про iPhone 17. Apple вже запланувала, які смартфони покаже у 2025-му, і визначила їхні ключові особливості, заради яких фанати бренду захочуть оновити свої телефони.

Головною особливістю серії iPhone 17 стане нове антивідблискове покриття дисплея, яке вже використовується в Galaxy S24 Ultra, пише MacRumors.

Подібний апгрейд дасть змогу екранам iPhone краще протистояти подряпинам і падінням, а при яскравому освітленні дане скло відбиває набагато менше світла, ніж захисне скло, встановлене на інших смартфонах. І це підтверджують живі фото-порівняння iPhone 15 Pro і Galaxy S24 Ultra.

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За словами джерела, спеціальне обладнання для нанесення такого шару було передано в ланцюжок поставок Apple, однак до релізу iPhone 16 у вересні його не встигнуть запустити, тому впровадження варто чекати в iPhone 2025 року.

До речі, це вже третій "злив" щодо iPhone 17. У ранніх повідомленнях йшлося про те, що в лінійці iPhone 17 Apple вперше за довгий час "прокачає" селфі-камеру, а Pro-моделі можуть мати значно більший час автономної роботи.

Що стосується цьогорічних iPhone, то Apple має намір зробити великий акцент на камерах. Для цього навіть встановлять на корпусі ще одну кнопку, за допомогою якої можна буде налаштовувати зум і фокус. А екрани Pro-моделей виростуть у розмірах уперше за багато років.

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