Основний акцент у новому поколінні Samsung зробила на зменшенні габаритів і фотоможливостях.

Минулого тижня Samsung презентувала Galaxy Z Fold 7, ймовірно, найбільш просунутий смартфон виробника на сьогодні. Портал GSMArena опублікував детальний огляд нової розкладачки, оцінивши його дизайн, автономність та інше.

Основний акцент у вже сьомому поколінні Samsung зробила на зменшенні габаритів: Galaxy Z Fold 7 у розкритому вигляді має товщину в 4.2 мм, що на 25% менше за попередню модель. При цьому важить він усього 218 г.

Таким чином "Фолд" нарешті прийшов до формату, коли його габарити практично не відрізняються від традиційних смартфонів. Завдяки збільшеним екранам (як спереду, так і ззаду), пристрій стало зручно використовувати в будь-якому положенні. Колишній компроміс у вигляді вузької зовнішньої панелі, за яку критикували минулі версії, залишився в минулому.

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Також у Fold 7 оновили основний фотодатчик – тепер його роздільна здатність становить 200 Мп, прямо як у S25 Ultra. GSMArena каже, що знімає телефон у рази краще, ніж Galaxy Z Fold 6. Те саме стосується селфі-камери.

Ще однією перевагою "Фолда" є просунута оболонка One UI 8 з безліччю функцій на основі ШІ. Крім того, оновлення смартфон отримуватиме цілих сім років – йдеться як про нові версії ОС Android, так і патчи безпеки.

Які мінуси? Основний один: автономність залишилася на тому ж рівні, що й у Galaxy Z Fold 6. У тестах GSMArena смартфон розрядився через 11 годин. Це результат трохи нижчий за середній, враховуючи конкурентів. Також автори поскаржилися на низьку потужність зарядки і відсутність підтримки стилуса S Pen.

Але загалом Galaxy Z Fold7 відчувається вартісним апгрейдом порівняно з Galaxy Z Fold 6. Крім того, він краще за конкурентів від Google і OPPO. І його можна сміливо рекомендувати тим, хто хоче купити свій перший флагман з гнучким дисплеєм.

Samsung вже підтвердила, що до кінця року випустить свій смартфон із потрійним екраном. "Трикладушка" Samsung стане прямим конкурентом Huawei Mate XT, але використовуватиме G-механізм, за якого обидві сторони екрана згортаються всередину.

Як УНІАН уже розповідав, Samsung слідом за Apple відмовиться від Plus-моделі, залишивши в лінійці Galaxy S26 молодшу, тонку і преміальну модель.

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