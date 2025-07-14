Компанія Samsung відмовиться від випуску смартфона Galaxy S26+, залишивши в майбутній лінійці звичайну, тонку і преміальну модель, пише корейське видання The Elec.
Виробники комплектуючих почали підготовку до друку материнських плат для Galaxy S26, Galaxy S26 Edge та Galaxy S26 Ultra, тоді як модель Galaxy S26+ у базах даних не світилася. Це свідчить про те, що, найімовірніше, цей смартфон випускати не збираються.
Причина – слабкі продажі минулих Plus-версій. Plus-версія з'явилася в модельному ряді Galaxy S 2020 року і навіть на старті мала помірний успіх. З огляду на той факт, що останні Galaxy S24+ і Galaxy S24 FE практично не відрізняються між собою, подібне рішення буде найбільш доцільним, вважають аналітики.
Також відмова від випуску Galaxy S26 Plus може спонукати фанатів Samsung переходити на модель Edge з діагоналлю 6,66 дюйма. Раніше повідомлялося, що рекордно тонкий Galaxy продається набагато гірше, ніж прогнозував Samsung.
З чуток, Apple теж планує відмовитися від моделі iPhone Plus у лінійці iPhone 17, замінивши її iPhone Air. Новинка отримає корпус завтовшки всього 5,5 мм, але з компромісом у вигляді меншої батареї та однієї камери.
Samsung уже підтвердила, що до кінця року випустить свій смартфон із потрійним екраном. Трикладушка" Samsung комплектуватиметься 9,96-дюймовим дисплеєм – це діагональ у повністю розкладеному стані. У складеному стані розмір Galaxy G Fold буде як у 6,54-дюймового Galaxy Z Fold 7.