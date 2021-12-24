Початок продажу нового смартфону намічено на 4 січня.

Багато компаній у всьому світі велику увагу приділяють екології. Вони намагаються звести до мінімуму використання пластику, скорочуючи комплектні аксесуари та змінюючи пакування. У Realme вирішили пішли трохи далі.

Компанія показала зовнішній вигляд нового флагманського смартфона GT 2 Pro. Він увійде в першу преміальну серію бренду і буде першим смартфоном на ринку, задня кришка якого зроблена з екологічно частого біополімеру.

Дизайн нового пристрою створює відомий японський дизайнер Наото Фукасава, вже знайомий українським користувачам завдяки хітовому смартфону realme GT Master Edition з незвичайним "чемоданним" дизайном. Новий дизайн називається Paper Tech Master Design – і на дотик вона повинна нагадувати папір.

Читайте такожXiaomi знизила ціни на свої смартфони в УкраїніСеред інших цікавинок: топовий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 з 12 ГБ ОЗУ та ультраширококутна камера. Остання зможе здивувати своїм кутом захоплення, рівним 150°. Для порівняння, в більшості випадків це 120°.

На відміну від багатьох конкурентів з 4 антенами, Realme GT 2 Pro зможе похвалитися відразу 12 антенами з усіх боків смартфона з автоматичним вибором тієї, де сигнал краще, що покращує якість з'єднання. Три з них – для NFC, завдяки чому смартфоном зручніше здійснювати оплату покупок.

Офіційна презентація смартфонів відбудеться четвертого січня в Китаї. Пізніше новинка добереться й в інші регіони.

Раніше УНІАН ділився цікавим ТОПом, в якому були зібрані смартфони з найкращою автономністю. Для багатьох людей камери, процесори і екрани смартфонів відходять на другий план, якщо гаджет доводиться заряджати кожен день.

Найдовше без підзарядки зможе пропрацювати смартфон Xiaomi Poco M3: ціна на такий гаджет в Україні стартує від 5 000 грн. Інший флагман Xiaomi і їх конкурентів з Realme – Realme 7 5G і Xiaomi Redmi 10 – зайняли друге і третє місце відповідно.

Вас також можуть зацікавити новини: