Традиційний щорічний рейтинг оприлюднив сайт GSMArena.

Сьогодні смартфон повинен бути максимально автономним. Для багатьох людей камери, процесор та екрани смартфонів відходять на другий план, якщо гаджет доводиться заряджати кожен день.

Сайт GSMArena, присвячений мобільній техніці, оприлюднив традиційний щорічний рейтинг смартфонів з найкращою автономністю. Якщо ви не стежите за ринком смартфонів постійно, то для вас це може бути корисно, якщо таки зважитеся на "апгрейд".

Згідно з їхнім рейтингом, найдовше без підзарядки може працювати смартфон Xiaomi Poco M3, що має на борту акумулятором на 6000 мАг та підтримку швидкої зарядки 18 Вт. Ціна на такий гаджет в Україні стартує від 5 000 грн.

Флагмани Xiaomi та їхніх конкурентів з Realme – Realme 7 5G і Xiaomi Redmi 10 – зайняли друге і третє місце відповідно.

Рейтинг смартфонів із найкращою автономністю:

Xiaomi Poco M3 154 години (46:04 дзвінки, 21:57 серфінг, 17:03 відео)

154 години (46:04 дзвінки, 21:57 серфінг, 17:03 відео) Realme 7 5G 129 годин (35:38 дзвінки, 18:57 серфінг, 16:03 відео)

129 годин (35:38 дзвінки, 18:57 серфінг, 16:03 відео) Xiaomi Redmi 10 127 годин (46:37 дзвінки, 16:46 серфінг, 13:00 відео)

127 годин (46:37 дзвінки, 16:46 серфінг, 13:00 відео) Realme 8 127 годин (36:10 дзвінки, 17:41 серфінг, 17:12 відео)

127 годин (36:10 дзвінки, 17:41 серфінг, 17:12 відео) Xiaomi Poco M4 Pro 5G 123 години (33:26 дзвінки, 18:47 серфінг, 16:31 відео)

123 години (33:26 дзвінки, 18:47 серфінг, 16:31 відео) Xiaomi Poco M3 Pro 5G 121 година (32:14 дзвінки, 18:05 серфінг, 16:36 відео)

121 година (32:14 дзвінки, 18:05 серфінг, 16:36 відео) Apple iPhone 13 Pro Max 121 година (27:26 дзвінки, 20:10 серфінг, 24:12 відео)

121 година (27:26 дзвінки, 20:10 серфінг, 24:12 відео) Xiaomi Redmi Note 10 Pro 118 годин (28:45 дзвінки, 14:13 серфінг, 17:44 відео)

118 годин (28:45 дзвінки, 14:13 серфінг, 17:44 відео) Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 114 годин (35:32 дзвінки, 15:04 серфінг, 17:53 відео)

114 годин (35:32 дзвінки, 15:04 серфінг, 17:53 відео) Xiaomi Poco F3 114 годин (23:40 дзвінки, 15:58 серфінг, 19:02 відео)

(23:40 дзвінки, 15:58 серфінг, 19:02 відео) Xiaomi Redmi Note 10 110 годин (41:21 дзвінки, 13:55 серфінг, 20:13 відео)

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Автор: Денис Пономаренко