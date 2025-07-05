Galaxy Z Fold 7 може стати новим найтоншим складним смартфоном, а Flip 7 отримає зовнішній екран на всю передню панель.

9 липня компанія Samsung представить нове покоління фірмових складаних смартфонів. Чекаємо щонайменше три моделі: Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 і вперше бюджетний Flip 7 FE.

Сам виробник поки не натякав на особливості пристроїв, але це виправив портал SamMobile, який опублікував рендери всієї трійці.

Galaxy Z Fold 7 може стати новим найтоншим складаним телефоном у світі

Повідомляється, що його товщина в складеному стані становить 8,9 мм, а вага – всього 215 г, що робить його найтоншим смартфоном у форм-факторі "книжки". Він буде оснащений 8.2-дюймовим основним екраном і 6.5-дюймовим зовнішнім екраном.

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В іншому очікується, що "розкладачка" отримає Snapdragon 8 Elite for Galaxy, до 16 ГБ ОЗП, акумулятор 4400 мАг і блок камер 200+12+10 Мп.

Galaxy Z Flip 7 отримає зовнішній екран на всю передню панель

Galaxy Z Flip 7 має новий 4,1-дюймовий екран кришки, який займає відведену йому частину корпусу цілком за прикладом "розкладачок" Motorola.

Щодо характеристик, очікується чип Exynos 2500, до 12 ГБ ОЗП, 256 ГБ/512 ГБ пам'яті, 50-мегапіксельна + 12-мегапіксельна камери, 10-мегапіксельна фронталка і батарея 4300 мАг зі швидкою зарядкою 25 Вт і бездротовою зарядкою Qi2 Ready 15 Вт.

Galaxy Z Flip 7 FE виглядає точно так само, як Galaxy Z Flip 6

Найдешевший із трьох, Z Flip 7 FE, зі свого боку, отримає застарілий дизайн із великими рамками – такий самий дисплей використовується в поточному поколінні Galaxy Z Flip 6. Очікується, що телефон коштуватиме 699 доларів.

Усі три телефони, за даними джерела, будуть оснащені стереодинаміками, бічним сканером відбитків пальців і матимуть ступінь захисту IP48 від пилу і води.

На цій же презентації 9 липня покажуть нове покоління смарт-годинників Galaxy. Усі новинки стануть більше схожими на торішню "Ультру" і Apple Watch.

Можливі й інші анонси, наприклад, потрійної розкладачки. Смартфон стане прямим конкурентом Huawei Mate XT і вже засвітився в тестовому білді OneUI 8.

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