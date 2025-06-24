Samsung розкрила дату презентації нових розкладачок і годинників – якими вони будуть

Можливі й інші анонси, наприклад, AR-гарнітури Project Moohan,

Samsung випустила офіційний анонс свого наступного заходу Galaxy Unpacked - він відбудеться 9 липня о 17:00 за Києвом. Онлайн-трансляція буде доступна на сайті компанії та офіційному ютуб-каналі.

Інсайдери, спираючись на чутки і витоки, вже склали список пристроїв, які Samsung з великою часткою ймовірності представить публіці.

Нові "розкладачки"

Під час презентації очікується анонс нового покоління складних смартфонів Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7. Можливі й інші анонси, наприклад, більш доступного Z Flip 7 FE за ціною дешевше iPhone 16.

Відео дня

Найбільший інтерес викликає Galaxy Z Fold 7. Якщо чутки виявляться правдою, то цього року Samsung випустить найтонший складаний смартфон на ринку. У складеному вигляді він буде майже таким же тонким, як Galaxy S25 Ultra, а в розкладеному стані його товщина складе ~4,3 мм,

Що стосується Galaxy Z Flip 7, то витік демонструє повнорозмірний зовнішній дисплей, як у Motorola Razr 60.

Крім розкладачок, очікується презентація смарт-годинників Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic і Galaxy Watch Ultra. Ключова зміна тут - дизайн. Восьме покоління розпрощається з класичним круглим дизайном і стане більше схожим на торішню "Ультру" і Apple Watch.

Також на Galaxy Unpacked 2025 можуть повноцінно представити AR-гарнітуру Project Moohan, яка працюватиме аналогічно розумним окулярам Ray-Ban від Meta. Це буде вигідно відрізняти їх від громіздкого, нехай і більш просунутого варіанту.

Вперше компанія згадала окуляри розширеної реальності Galaxy в січні, де показала Galaxy S25. Тоді ж компанія оголосила про розробку свого першого телефону з потрійним складним екраном. Поки що на ринку така "трикладушка" є тільки у Huawei.

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