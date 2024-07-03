Усі смартфони розділили на 5 категорій: від ультрадешевих до флагманських пристроїв.

Розробники найвідомішого мобільного бенчмарка - AnTuTu - опублікували свіжий рейтинг смартфонів, які мають хорошу продуктивність, але при цьому коштують не надто дорого.

Усі смартфони розділили на 5 категорій: до 1000 юанів (137 доларів), до 2000 юанів (275 доларів), до 3000 юанів (412 доларів), до 4000 юанів (549 доларів) та 4000 юанів і вище. Для опитування брали китайський ринок.

Початковий сегмент. У сегменті до $137 перше місце посів маловідомий смартфон Nubia Mavericks на основі Unisoc T760. Друге і третє місця розділили Redmi Note 13 5G і Honor Play 7T.

У сегменті до $137 перше місце посів маловідомий смартфон Nubia Mavericks на основі Unisoc T760. Друге і третє місця розділили Redmi Note 13 5G і Honor Play 7T. Бюджетний сегмент. Redmi K70E лідирує серед смартфонів до $275. Основна причина – процесор Dimensity 8300-Ultra, який пропонує потужність Snapdragon 8 Gen 2. За ним розташувалися Redmi Turbo 3 і Realme GT Neo6.

Redmi K70E лідирує серед смартфонів до $275. Основна причина – процесор Dimensity 8300-Ultra, який пропонує потужність Snapdragon 8 Gen 2. За ним розташувалися Redmi Turbo 3 і Realme GT Neo6. Середньобюджетний сегмент . Трійка лідерів складається з пристроїв IQOO: Neo 9 Pro, Neo 8 Pro і Neo 9. Це ігрові смартфони з потужним залізом і швидкою зарядкою.

. Трійка лідерів складається з пристроїв IQOO: Neo 9 Pro, Neo 8 Pro і Neo 9. Це ігрові смартфони з потужним залізом і швидкою зарядкою. Субфлагмани. У сегменті дорожчих пристроїв лідирує OnePlus Ace 3 Pro. По суті, це флагманський смартфон за ціною субфлагмана. На другому і третьому місцях – Meizu 21 і Realme GT5 Pro.

У сегменті дорожчих пристроїв лідирує OnePlus Ace 3 Pro. По суті, це флагманський смартфон за ціною субфлагмана. На другому і третьому місцях – Meizu 21 і Realme GT5 Pro. Флагмани. У найдорожчій категорії перше місце посідає OnePlus 12, який отримав передовий чип, нову камеру і дуже яскравий дисплей. На другому і третьому місцях – Nubia Z60 Ultra і Red Magic 9 Pro. Усі три флагмани базуються на Snapdragon 8 Gen3.

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Якщо ви в пошуках смартфона, продуктивності якого вистачить і на 5 років, фахівці AnTuTu публікували рейтинг найпродуктивніших Android-пристроїв. Перші три місця посідають пристрої Asus, Oppo і iQOO.

А якщо ви втомилися від "лопатофонів", експерти обрали 8 найкращих компактів на ринку. Ці смартфони не тільки радують характеристиками, а й зручно сидять у руці.

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