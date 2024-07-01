Перші три місця займають пристрої Asus, Oppo і iQOO.

Найвідоміший бенчмарк для мобільних пристроїв, AnTuTu, оновив рейтинг найпотужніших смартфонів на Android серед доступних на ринку. У рейтингу за червень відбулися суттєві зміни – зміна лідера і не тільки.

Лідером виявився Asus ROG Phone 8 Pro. Він працює на топовому процесорі Snapdragon 8 Gen 3 і в тестах AnTuTu набирає понад 2,13 млн балів. Фахівці запевняють, що троттлінгу тут немає навіть під серйозним навантаженням – це заслуга просунутої системи охолодження.

На другій позиції серед найпотужніших опинився Oppo Find X7, який тривалий час очолював рейтинг, на третій – iQOO Neo S9 Pro. Далі розташувалися моделі Red Magic 9 Pro+, серія vivo X100, iQOO 12, OnePlus 12 і Oppo Find X7 Ultra. Як видно, у рейтингу немає жодної моделі Samsung або Xiaomi.

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Цікаво відзначити, що всі моделі з топ-3 побудовані на різних чипсетах. У ROG Phone 8 Pro це Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, у Oppo Find X7 – MediaTek Dimsnity 9300, а в iQOO Neo S9 Pro свіжіша Dimsnity 9300+. Загалом же в рейтингу шість моделей на SoC Qualcomm і чотири на SoC MediaTek.

Також AnTuTu назвав чемпіонів продуктивності серед Android-гаджетів середнього класу. Лідер топу – OnePlus Ace 3V. Він став першим смартфоном із чипом Snapdragon 7+ Gen 3, який приблизно на рівні Snapdragon 8 Gen 2. За ним ідуть Realme GT Neo6 SE і Redmi K70E.

До слова, ROG Phone 8 Pro не тільки найпотужніший смартфон на сьогодні, а й найбільш "живучий". Тести показали, що пристрій Asus здатний протягнути на одному заряді при активному використанні майже 19 годин, а швидка зарядка на 65 Вт заповнить батарею до 100% за 50 хвилин.

Тим часом новий смартфон з Китаю визнано найпотужнішим у світі ще до офіційного виходу. Крім топової продуктивності, Red Magic 9S Pro перевершуватиме інші флагмани з погляду автономності.

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