У поточному поколінні смартфонів Apple, нагадаємо, стоїть 6 ГБ.

Попри те, що до виходу смартфонів лінійки iPhone 14 залишається як мінімум пів року, в Мережі регулярно з'являються все нові подробиці і навіть якісні фото новинок.

Скарбничку чуток про майбутні смартфони Apple поповнили журналісти MacRumors із посиланням на повідомлення анонімного інсайдера. Той стверджує, що флагманські iPhone 14 будуть відрізнятися від попередника не тільки зовні – серйозні зміни відбудуться й під "капотом".

Якщо інсайд виявиться правдивим, то 14-ий модельний ряд оснастять 8-ми ГБ оперативної пам'яті. Це не рекорд за мірками галузі, але збільшення даного параметра смартфонів має позитивно вплинути на продуктивність пристроїв.

Варто згадати, що в iPhone 6s компанія Apple вперше збільшила обсяг оперативної пам'яті до 2 ГБ. iPhone XS першим отримав 4 ГБ ОЗУ, а флагманські iPhone 12 вже стали першими смартфонами компанії із 6 ГБ енергозалежної пам'яті. У 13 з приставками Pro/Pro Max також встановлено 6 ГБ.

Нагадаємо, що презентація iPhone 14 заплановано на вересень. Для тих, хто віддає перевагу недорогій техніці, у середині березня вийде бюджетний iPhone SE 3, який буде виконаний в дизайні "вісімки" і підтримувати 5G. за чутками, за нього попросять $300.

До речі, якщо вірити чуткам, Apple також працює над моделлю iPhone SE+ зі збільшеним екраном, який дебютує у 2023 році. Головною зміною стане збільшений 5.7-дюймовий дисплей – таких корпорацію з Купертіно ще не робила.

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