Чутки про iPhone SE+ з'явилися ще у 2020 році.

Галузевий інсайдер Росс Янг продовжує ділитися подробицями про майбутні гаджети Apple. Нещодавно він розповідав, що базові iPhone 14 в цьому році знову залишаться без 120 Гц, а тепер повідомив про розробку абсолютно нового iPhone SE+ з великим дисплеєм.

Інформації поки мінімум.

Смартфон отримає 5G-модем, а головною зміною стане збільшений 5.7-дюймовий дисплей – таких Apple ще не робила. Діагональ iPhone SE (2020), нагадаємо, становить 4.7 дюйма. У нього не буде Face ID, але буде сканер відбитків пальців в кнопці живлення або в дисплеї.

Поки ці слова нічим не підтверджені і варто ставитися до них скептично. Втім, слід зауважити, що Росс Янг вважається одним з найнадійніших інсайдерів, коли справа стосується дисплеїв майбутніх пристроїв.

Читайте такожТри iPad, п'ять Mac, AR-гарнітура та iPhone 14 без "чубчика": чого чекати від Apple у 2022 році

Apple випустить iPhone SE+ 5G до 2023 року, а в цьому компанія запропонує фанатам недорогої техніки iPhone SE 3, який буде точною копією випущеного два роки тому iPhone SE (2020), тобто нагадувати iPhone 8. Раніше у мережі писали, що прийдешній бюджетний айфон буде коштувати в районі $400.

Разом з новим бюджетним айфоном, Apple може представити на прийдешньому весняному заході новий 27-дюймовий iMac і Mac mini і відразу кілька планшетів.

Вас також можуть зацікавити новини: