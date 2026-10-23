Sony втратила лідерство: експерти назвали новий найкращий OLED-телевізор

Новинка вразила експертів якістю зображення, високою яскравістю та ігровими функціями, хоча вона має й кілька суперечливих особливостей.

Флагманський OLED-телевізор Samsung S99H зумів перевершити Sony Bravia 8 II, який тривалий час залишався фаворитом редакції What Hi-Fi?. Новинка вразила експертів якістю зображення, високою яскравістю та ігровими функціями, хоча у неї є й кілька суперечливих особливостей.

Головна перевага S99H – вдосконалена QD-OLED-матриця, яка забезпечує вищу яскравість порівняно з Sony Bravia 8 II. При цьому телевізор зберігає природну передачу кольорів і глибокий чорний колір, а в режимі "Filmmaker Mode" зображення виглядає так, як задумував режисер.

Samsung S99H також підійде геймерам. Телевізор оснащений роз’ємами HDMI 2.1 із підтримкою роздільної здатності 4K при частоті оновлення до 165 Гц, а також технологій VRR і ALLM. Ще одна перевага – платформа Tizen з "одним із найповніших наборів додатків, які ви знайдете на будь-якому телевізорі".

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Але навіть Samsung S99H неідеальний. Широка металева рамка ефектно виглядає при настінному монтажі, але при встановленні на підставку вона може виглядати не так доречно. Виробник також прибрав із комплекту блок One Connect, який тепер доведеться докуповувати окремо.

Іншим компромісом є відсутність підтримки Dolby Vision, оскільки корейський бренд розвиває власний формат HDR10+. Нарешті, вбудовані динаміки Samsung S99H поступаються аудіосистемі Sony Bravia 8 II. Звук із вбудованих динаміків хоч і непоганий, але "було б злочином" залишити такий телевізор без хорошої зовнішньої акустики, пише What Hi‑Fi?.

Однак усі ці недоліки бліднуть на тлі сильних сторін Samsung S99H. Головне – це якість зображення , яка поєднує пікову яскравість на рівні преміальних телевізорів Mini LED з ідеальним чорним кольором і нескінченною контрастністю матриці QD-OLED .

Bravia 8 II і сьогодні надзвичайно хороший, але тепер Samsung S99H є новим "королем" серед OLED-телевізорів, йдеться в матеріалі What Hi‑Fi?.

УНІАН розповідав, що користувачі за допомогою ШІ перетворюють свої "розумні" телевізори на звичайні. Спеціальні інструменти відключають непотрібні додатки та функції стеження, залишаючи лише те, що дійсно потрібно для перегляду контенту.

За словами аналітиків, зараз – найкращий час для купівлі телевізора. На тлі дефіциту та зростання цін на пам’ять найближчим часом виробники будуть змушені або скорочувати маржу, або перекладати додаткові витрати на покупців.

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