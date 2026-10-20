Користувачі за допомогою ШІ перетворюють розумні телевізори на 'тупі': навіщо це потрібно

Спеціальні інструменти вимикають непотрібні додатки та функції відстеження, залишаючи лише те, що дійсно потрібно для перегляду контенту.

Користувачі та розробники почали використовувати штучний інтелект (ШІ), щоб позбутися реклами, пришвидшити роботу смарт-телевізорів і спростити їхній інтерфейс. Про це пише TechCrunch.

Сучасні Smart TV пропонують доступ до стрімінгових сервісів і додатків, але виробники також додають у них рекламні блоки, збирають дані про звички глядачів і встановлюють зайві програми. У результаті навіть флагманські пристрої можуть здаватися повільними, а користувачам доводиться переглядати рекламу ще до запуску Netflix чи інших сервісів.

За допомогою вайб-кодингу ентузіасти намагаються повернути телевізорам простоту старих моделей: щоб телевізор вмикався, запускав потрібний додаток і показував контент без зайвих елементів інтерфейсу.

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Один із таких проєктів називається cleanyourtv. Творець проєкту розповів, що ідея з’явилася у нього через велику кількість реклами на смарт-телевізорі Xiaomi його батьків. Він ввів номер моделі в інструмент Claude Code, після чого нейромережа сама знайшла пристрій у мережі, видалила 25 зайвих компонентів Xiaomi та створила мінімалістичний інтерфейс, що нагадує Apple TV.

Після того як автор опублікував інструкцію на GitHub, інші користувачі теж почали експериментувати зі своїми телевізорами. Рішення було успішно протестовано на моделях TCL, Sony та LG, а також на пристроях із Fire TV. При цьому Cleanyourtv не вимагає отримання root-прав і дозволяє за необхідності повернути телевізор до заводських налаштувань.

Інший проєкт, dumbtv, має схожу мету. Він дозволяє прибрати рекламу, обмежити відстеження переглядів і налаштувати інтерфейс під власні уподобання. TechCrunch пише, що цей метод уже успішно протестували на пристроях марок Sony, TCL, Philips, Hisense та Xiaomi.

Деякі користувачі обходяться й без готових проєктів. Наприклад, блогер Раян Дойл просто надіслав Claude Code характеристики свого телевізора з питанням про можливість злому, а потім, слідуючи інструкціям ШІ, видалив зайві програми та пришвидшив роботу системи. У опублікованому відео він показав, наскільки швидше став працювати пристрій після змін.

Однак, як зазначає TechCrunch, подібні експерименти несуть у собі певні ризики й підходять не всім. Іноді ШІ-агенти припускаються помилок і можуть видалити критично важливі системні файли. Так, наприклад, один із користувачів повністю вивів із ладу свій Android TV за допомогою ШІ, а інший застряг на середині процесу налаштування Fire TV.

Для тих, хто боїться експериментувати зі своїм телевізором за допомогою ШІ, але хоче прибрати зайві елементи з головного екрану, існують готові сторонні лаунчери, такі як ATV Launcher, Projectivy Launcher та FLauncher. Вони розроблені спеціально для Android TV та медіаплеєрів.

Раніше фахівці Gamers Nexus опублікували результати розслідування, згідно з якими смарт-телевізори LG записують голос користувачів у рамках роботи функцій штучного інтелекту, а монітори встановлюють програмне забезпечення без запиту.

За словами аналітиків, зараз – найкращий час для купівлі телевізора. На тлі дефіциту та зростання цін на пам'ять найближчим часом виробники будуть змушені або скорочувати маржу, або перекладати додаткові витрати на покупців.

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