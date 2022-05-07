Цифрову платформу запустили Мінреінтеграції спільно з Мінцифри.

Створено онлайн-платформу, що відображатиме в режимі реального часу зони активних бойових дій, тимчасово окуповані та оточені росіянами території України.

Про це повідомляється у Telegram Мінреінтеграції України.

Як зазначається, цифрову платформу запустили Мінреінтеграції спільно з Мінцифри.

Дана платформа відображає актуальну інформацію щодо статусу громад. Її можна знайти на сайті "єДопомога" за посиланням - https://groshi.edopomoga.gov.ua у розділі "Послуга доступна українцям, які переїхали з територій, де були або продовжуються бойові дії".

Згідно з повідомленням, інформацію про статус надають відповідні обласні, Київська міська військова адміністрація. На її основі формується перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Перелік затверджується Мінреінтеграції за погодженням Міноборони.

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United24 для допомоги Україні. Її першою складовою стала однойменна платформа для збору пожертвувань з усього світу. А пізніше з'являться інші проекти і програми.

Вас також можуть зацікавити новини: