Президент поінформував генсека ООН про успішне проведення першого етапу евакуації.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреша з проханням сприяти у вивезенні з "Азовсталі" поранених.

Про це повідомляється на сайті глави Української держави.

"Під загрозою – життя людей, які там залишаються. Для нас важливий кожен і кожна. Просимо вашого сприяння в їхньому порятунку", – сказав Зеленський у ході телефонної розмови з Гутеррешем у середу.

Президент поінформував генсека ООН про успішне проведення першого етапу евакуації, під час якого з "Азовсталі" вдалося вивезти 121 особу, і висловив надію на успішне продовження евакуаційної операції.

Глава держави подякував ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста, які продемонстрували можливість досягнення прогресу у найскладніших гуманітарних кризах. "Про роль ООН та МКЧХ у цьому дізнався весь світ. Це продемонструвало, що міжнародні організації можуть виявитися дієвими", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 3 травня у Запоріжжя на п'яти евакуаційних автобусах прибули 156 цивільних, евакуйованих 1 травня з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

Сьогодні завершився другий етап нашої евакуаційної операції з Маріуполя - в рамках маріупольського гуманітарного коридору вдалося евакуювати 344 людини.

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