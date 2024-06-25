Наразі невідомо, чи буде це рішення реалізовано у всіх пристроях Xiaomi, чи обмежене конкретними моделями.

Xiaomi, популярний китайський виробник, слідом за іншими брендами готується відмовитися від частини комплектації в нових смартфонах. Про це пише Phone Arena.

Першим з "тонкою" коробкою став новий бюджетник Redmi 13. Як виявилося, з його комплектації пропав блок живлення – дотепер зарядку стабільно клали в коробку навіть до найбільш бюджетних пристроїв.

Також в Phone Arena звернули увагу, що Xiaomi рекомендує використовувати для Redmi 13 зарядний комплект Type-A потужністю 33 Вт, що передбачає, що виробник може перейти до моделі, в якій зарядні пристрої продаються окремо, що нагадує підхід Apple.

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Цей крок, хоча і не підтверджений офіційно Xiaomi, може сигналізувати про зміну курсу компанії: майбутні смартфони бренду, особливо випущені в Європі, поставлятимуться без зарядних пристроїв. Однак не виключено, що більш дорогі моделі компанії, як і раніше, включатимуть зарядний пристрій як відмітний фактор.

Нагадаємо, Apple однією з перших почала відмовлятися від зарядних пристроїв в iPhone, після чого до неї приєдналися інші бренди.

Прихильники цього підходу стверджують, що він скорочує електронні відходи, оскільки у багатьох користувачів вже є кілька зарядних пристроїв. Крім того, це дає змогу виробникам потенційно знизити ціни на смартфони, виключивши вартість включення зарядного пристрою в комплект поставки.

Однак є й ті, хто впевнений, що цей крок створює незручності для споживачів, у яких може не виявитися під рукою сумісного зарядного пристрою. Особливо це актуально для тих, хто зазвичай продає свої старі смартфони в комплекті із зарядним пристроєм. Крім того, деякі споживачі можуть в кінцевому підсумку купувати зарядні пристрої сторонніх виробників нижчої якості, щоб заощадити гроші, що потенційно може призвести до загрози безпеці.

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