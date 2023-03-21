Першим з "тонкою" коробкою став Galaxy A14.

Схоже, Samsung переносить в свої недорогі смартфони одну з фішок флагманських моделей – але для споживачів це не хороші новини. Відтепер недорогі пристрої бренду не матимуть зарядний пристрій в комплекті.

Першим з "тонкою" коробкою став Galaxy A14 за $200, повідомляє видання SamMobile. У комплект поставки входить тільки смартфон, інструкція і кабель USB-C.

Чи пошириться така практика на інші моделі, поки невідомо. Не виключено, що Samsung буде випускати два варіанти комплектації для різних ринків: десь із зарядкою, а десь без неї.

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На сьогодні лінійка Galaxy А1Х є однією з найдоступніших в асортименті Samsung і до цього поставлялася з зарядним блоком в коробці. Однак у 2021 та 2022 роках комплект "схуд" для флагманського та середнього сегмента Galaxy S і Galaxy M відповідно.

До слова, коли Apple в 2016 році прибрала роз'єм для навушників зі своїх iPhone, інші виробники смартфонів насміхалися над цим рішенням. Однак незабаром вони почали наслідувати приклад купертинівців, прибираючи 3,5-мм гнізда зі своїх пристроїв. Те ж відбувається і з зарядними пристроями в комплекті – слідом за Apple багато виробників прибрали зарядні пристрої з коробок своїх флагманів.

Показово, що китайські виробники досі включають зарядні пристрої в комплект поставки смартфонів бюджетного і середньобюджетного рівнів, а також деяких флагманів.

Раніше УНІАН розповідав, чому не можна залишати зарядку від телефону в розетці і які небезпеки для всього будинку це тягне за собою.

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