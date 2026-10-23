У мережу злили трейлер скасованої Mass Effect 5: який вигляд могла б мати нова гра

Учора BioWare було закрито, а нову Mass Effect скасовано.

В інтернеті з'явився трейлер наступної частини Mass Effect, яка, судячи з усього, мала отримати назву Mass Effect: Universe. Примітно, що витік стався всього через день після новин про закриття BioWare.

Ролик, що витік, триває трохи більше двох хвилин і демонструє кадри на ігровому рушії, зібрані з попередніх асетів. На початку відео з’являється персонаж у плащі з символікою N7, який, ймовірно, мав стати новим головним героєм. Він заходить у бар, де з ним зустрічається азарі – представниця однієї з інопланетних рас всесвіту Mass Effect.

Герой розповідає, що раніше служив в Альянсі, але тепер у нього "нова справа". Потім глядачам показують перестрілки, бійки та інші динамічні сцени. У якийсь момент азарі погрожує чоловікові, після чого розкривається її справжня роль: з’являється постаріла Ліара – одна з ключових героїнь трилогії про Шепарда.

Відео дня

Ролик закінчується демонстрацією назви Mass Effect: Universe. Судячи з представлених кадрів, розробники збиралися зробити ставку на нового головного героя, зберігши при цьому знайомих персонажів та атмосферу серії.

Спочатку справжність відео викликала сумніви: його опублікував новий акаунт на Reddit, а кадри могли здатися підозріло якісними для гри, яку EA називала такою, що перебуває на ранній стадії розробки. Але журналіст Bloomberg Джейсон Шрайер підтвердив, що трейлер справжній.

Ролик з’явився незабаром після новини про закриття BioWare та скасування нової Mass Effect. Розробники вперше натякнули на продовження серії ще у 2020 році, а останньою випущеною грою за франшизою залишається Mass Effect: Andromeda, що вийшла у 2017 році.

Для фанатів серії це особливо гірка новина: ролик показує, що гра мала потенціал, а повернення до знайомого науково-фантастичного всесвіту могло виявитися вельми цікавим. Але поки що невідомо, чи отримає франшиза продовження в будь-якій іншій формі.

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