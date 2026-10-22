Закрилася легендарна ігрова студія, яка створила одні з найкращих RPG в історії

Розробка наступної частини Mass Effect офіційно припинена.

Компанія Electronic Arts офіційно оголосила про закриття легендарної студії BioWare, яка створила такі культові рольові ігри, як Mass Effect, Dragon Age, Baldur's Gate, KOTOR та Neverwinter Nights. Студія підтвердила цю інформацію, опублікувавши прощальний допис у X.

BioWare була заснована в 1995 році трьома медиками – Реєм Музікою, Грегом Зещуком та Августином Іпом, а в 2007-му студію придбала EA. Після цього BioWare зміцнила свої позиції на ринку завдяки трилогіям Mass Effect і Dragon Age. Ці проєкти отримали визнання за пропрацьовані світи, незабутні персонажі та сюжетні рішення, що впливали на розвиток історії.

Однак останніми роками студія зіткнулася з труднощами. Mass Effect: Andromeda, що вийшла у 2017 році, отримала менш теплий прийом , ніж оригінальна трилогія. Багатокористувацький екшен Anthem, випущений у 2019 році, також не зміг зацікавити геймерів. На початку 2026 року його сервери остаточно вимкнули.

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Останньою грою BioWare стала Dragon Age: The Veilguard, що вийшла у 2024 році. Попри те, що проєкт отримав переважно позитивні відгуки від критиків та гравців, він не виправдав комерційних очікувань Electronic Arts. У результаті студія вже зазнала скорочень, а тепер видавництво вирішило повністю її закрити.

Одним із головних наслідків закриття стало скасування наступної гри серії Mass Effect. Проєкт перебував на ранній стадії розробки, а в 2025 році BioWare повідомляла, що над ним працює невелика основна команда. Гра мала продовжити розвиток науково-фантастичної серії та, за очікуваннями шанувальників, повернути деяких персонажів оригінальної трилогії.

Закриття BioWare стало частиною масштабної реструктуризації Electronic Arts. За даними Bloomberg , компанія планує скоротити близько 400 співробітників, що становить приблизно 3% її штату. Приблизно 50 звільнень припадає на саму BioWare.

EA пояснила зміни необхідністю зосередити ресурси на проєктах із найбільшим потенціалом. Компанія продовжить інвестувати в спортивні ігри, Apex Legends, нову частину Star Wars Jedi та гру про Залізну людину. Також видавництво має намір розвивати серію Battlefield.

Реструктуризація відбувається після завершення угоди з викупу Electronic Arts вартістю близько 55 млрд доларів. У серпні 2026 року компанія перейшла під контроль консорціуму, до якого входять Суверенний фонд Саудівської Аравії, інвестиційна компанія Silver Lake та Affinity Partners, очолювана Джаредом Кушнером.

Майбутнє франшиз Dragon Age та Mass Effect поки залишається невизначеним. EA не повідомила, чи планує передати їх іншим командам або продовжити роботу над ними в майбутньому. Закриття BioWare означає кінець історії студії, яка протягом трьох десятиліть допомагала визначати розвиток жанру RPG.

Минулого року EA несподівано скасувала гру про Чорну Пантеру та закрила студію-розробника.

Раніше Microsoft провела масштабне скорочення, в результаті якого компанія звільнила приблизно 9 тис. співробітників і скасувала кілька ігор.

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