Кремлівські пропагандисти більше не зможуть монетизувати свій брехливий контент.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну Google AdSense – сервіс контекстної реклами від "гугла" – призупиняє монетизацію контенту, що виправдовує, заперечує та/або використовує відомості про війну для вигоди.

Про це пише портал AIN з посиланням на лист компанії до користувачів.

Скасування монетизації також поширюється на матеріали про те, що жертви нібито самі відповідальні за трагедію або ж використовують усілякі прийоми звинувачення жертв. Наприклад, заяви про те, що Україна робить геноцид або "бомбить сама себе".

Також ЗМІ пишуть про майбутнє закриття офісу Google у Росії. За даними Bloomberg, техногігант вже вивозить людей із московського офісу, в якому працює 244 особи.

Російським пропагандистам стає все важче поширювати дезінформацію в мережі. YouTube відрізав від усього світу ряд російських каналів, зокрема, "Перший канал", "5 канал", "НТВ", "ТНТ", RT, "Росія 1", "Росія 24", "Москва 24", "60 хвилин".

Раніше відеохостинг заблокував брифінг топ-пропагандистки Марії Захарової через "порушення політики насильства". У Росії з цього приводу вже встигли вчинити істерику, вгледівши в дії адміністрації YouTube "усвідомлену дискримінацію російських користувачів і їх доступ до офіційної інформації".

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