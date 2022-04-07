Російським пропагандистам стає дедалі важче поширювати дезінформацію в мережі.

Популярній відеохостинг YouTube видалив запис брифінгу топ-пропагандистки Путіна та за сумісництвом офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової від 17 березня 2022 року.

Причина – "порушення політики відеохостингу щодо епізодів насильства в Україні", пишуть росЗМІ.

У Росії щодо цього вже встигли вчинити істерику, углядівши в діях адміністрації YouTube "усвідомлену дискримінацію російських користувачів і їх доступ до офіційної інформації". Водночас Роскомнадзор "вимагає" від Google відновити доступ до пропагандистського брифінгу російського МЗС.

Російським пропагандистам стає дедалі важче поширювати дезінформацію в мережі. YouTube відрізав від усього світу ряд російських каналів, зокрема, "Перший канал", "5 канал", "НТВ", "ТНТ", RT, "Росія 1", "Росія 24", "Москва 24", "60 хвилин".

Згідно з заявою YouTube, опублікованою Washington Post, керівні принципи хостингу забороняють вміст, який заперечує, зменшує або спрощує ставлення до задокументованих фактів насильства. До таких належить і вторгнення Росії в Україну. У зв'язку з цим YouTube вирішив заблокувати акаунти державних російських ЗМІ "негайно".

Раніше в Мінцифри прокоментували перемоги на цифровому санкційному фронті проти РФ. Так, соціальна мережа TikTok заборонила росіянам публікувати відео, навіть через VPN, а російські компанії більше не зможуть випускати Android-смартфони.

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