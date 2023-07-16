Нейромережа є аналогом ChatGPT чи Google Bard та покликана допомогти кіберзлочинцям.

Невідомий розробник створив свій власний аналог "розумного" чат-бота ChatGPT, який, на відміну від оригіналу й схожих ШІ, призначений для допомоги хакерам створювати шкідливі програми і проводити фішингові атаки.

Як повідомляє портал PCMag, платформою може скористатися будь-хто, для цього лише потрібно оформити підписку.

Щоб довести працездатність WormGPT, творець проєкту опублікував скріншот, де нейромережу попросили створити шкідливе ПЗ, написане мовою програмування Python, і дати поради щодо створення шкідливих атак. Той дав необхідні поради щодо організації коду і довів свою ефективність.

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Відомо, що в якості платформи при створенні чат-бота використовувалася велика мовна модель GPT-J з відкритим вихідним кодом від 2021 року. WormGPT "згодували" гігабайти матеріалів, пов'язаних з розробкою шкідливого ПЗ.

Експерти з компанії SlashNext, що спеціалізуються на кібербезпеці, перевірили можливості WormGPT. Після їх запиту написати лист для фішингу, чат-бот склав переконливий лист, який ввів на посилання-обманку для крадіжки даних.

Підписка на WormGPT коштує 60 євро на місяць, річна обійдеться в 550 євро. Експерти відзначають, що це очевидна ознака того, що генеративний ШІ може стати зброєю в руках кіберзлочинців. І з часом подібні технології будуть вдосконалюватися.

Раніше УНІАН повідомляв про те, що в ChatGPT знайшли лазівку, яка видає робочі ключі активації Windows. Різні користувачі змогли активувати 10, 10 Pro і навіть 11.

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