Nvidia звільнила засновника і главу компанії після зради дружині з двома коханками

Він керував нею 33 роки.

Один із найвпливовіших керівників технологічної галузі Дженсен Хуанг залишає посаду керівника Nvidia після 33 років на чолі компанії. Його відставка стала наслідком скандалу навколо ймовірних зв’язків із китайською розвідкою та повідомлень про два позашлюбні романи.

Тимчасовим керівником компанії призначили Колетт Кресс, чинну віце-президентку та фінансову директорку Nvidia з 2013 року. Вона збереже обидві посади до призначення постійного генерального директора. Рада директорів розпочала пошук нового керівника серед внутрішніх та зовнішніх кандидатів.

Сама Кресс зазначила, що сила Nvidia завжди була в людях, та ообіцяла будувати на фундаменті, який Хуанг створював 33 роки. Фокус компанії залишиться на прискорених обчисленнях та ШІ.

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63-річний Дженсен Хуанг заснував Nvidia у 1993 році та перетворив її на одного з головних постачальників чипів для ШІ. Йому належить близько 3,6% акцій компанії, що зробило його одним із найбагатших людей у світі. Хуанг також підтримує тісні стосунки з президентом США Дональдом Трампом і виступав за пом’якшення обмежень на експорт американських чіпів до Китаю.

Однією з причин кризи стали повідомлення про зв’язки Хуанга з Алісою Хуанг – колишньою керівницею корпорації Megaspeed, яку американські спецслужби підозрюють у зв’язках із китайською розвідкою. За даними ЗМІ, вона могла сприяти постачанню американських чіпів штучного інтелекту китайським компаніям в обхід експортних обмежень.

Ситуація викликала серйозне занепокоєння в США, оскільки Вашингтон обмежує постачання передових напівпровідників до Китаю. Влада побоюється, що такі технології можуть використовувати китайські військові та розвідувальні структури.

Додатковий удар по репутації Дженсена Хуанга завдали повідомлення про його позашлюбні стосунки з віцепрезидентом Nvidia Кімберлі Пауелл, яка безпосередньо йому підпорядковувалася. 8 листопада Хуанг публічно зізнався у зраді дружині та вибачився перед родиною й співробітниками.

Скандал спричинив різке падіння акцій Nvidia. За даними Reuters, станом на 12 листопада компанія втратила близько 600 мільярдів доларів ринкової вартості з моменту оголошення про розслідування. Після повідомлення про відставку акції компанії впали на 12%.

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