У глави Nvidia знайшли другу коханку – тепер його хочуть звільнити

На тлі повідомлень про ще один роман Дженсена Хуанга акції Nvidia різко подешевшали.

Рада директорів Nvidia готується усунути з посади генерального директора та співзасновника компанії Дженсена Хуанга. Приводом стали повідомлення про два позашлюбні зв'язки керівника, один із яких був із жінкою, яку підозрюють у співпраці з китайською розвідкою. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на людей, обізнаних із ситуацією.

ЗМІ повідомляє, що рішення буде ухвалено вже найближчим часом. Reuters незалежно підтвердило інформацію про засідання ради, зазначивши, що воно тривало до пізнього вечора 11 листопада. Згідно з правилами, Хуанга можуть усунути більшістю голосів директорів.

63-річний Дженсен Хуанг заснував Nvidia ще в 1993 році і за останні роки став однією з головних постатей світового буму штучного інтелекту. Чіпи компанії використовуються для роботи найбільших систем штучного інтелекту, а сам Хуанг став одним із найпомітніших керівників технологічної галузі та регулярно брав участь у переговорах між американськими та китайськими представниками.

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Скандал навколо керівника Nvidia розпочався після того, як Хуанг зізнався співробітникам компанії у зраді дружині та перепросив перед родиною й колегами. Один із ймовірних романів був з Алісою Хуанг – керівницею сінгапурської компанії Megaspeed, яка є великим клієнтом Nvidia. Американські спецслужби вважають, що вона може працювати на китайську розвідку.

За даними WSJ, окрім Аліси Хуанг, у Дженсена міг бути роман із колегою. Його ймовірною коханкою виявилася віцепрезидентка Nvidia з питань охорони здоров’я Кімберлі Пауелл, яка перебувала у безпосередньому підпорядкуванні Хуанга.

Ситуація є особливо чутливою для Nvidia через історію з постачанням передових чіпів штучного інтелекту до Китаю. Компанія Megaspeed раніше опинилася в центрі уваги американської влади через підозри, що технології Nvidia могли через закордонні дата-центри потрапляти до китайських компаній. Сама Nvidia заперечувала участь у незаконній передачі чіпів. Китай також відкидає звинувачення у шпигунстві.

На тлі повідомлень про можливу відставку Хуанга акції Nvidia різко подешевшали. Після публікації матеріалу WSJ акції компанії падали більш ніж на 8% у позабіржовій торгівлі. Інвесторів турбує не тільки сам скандал, а й відсутність очевидного наступника: Хуанг залишається ключовою фігурою в управлінні Nvidia і раніше заявляв, що не вважає традиційне планування наступництва необхідним.

У разі відходу Хуанга Nvidia зіткнеться з однією з найсерйозніших кадрових перестановок за всю історію компанії. Саме він протягом десятиліть визначав її стратегію, а в останні роки відіграв ключову роль у перетворенні Nvidia на одного з головних гравців світової індустрії штучного інтелекту. Тепер раді директорів доведеться вирішити, чи зможе компанія продовжити цей курс без свого найвідомішого керівника.

УНІАН писав, що компанії, що працюють у сфері штучного інтелекту, готуються до масштабної катастрофи, яка може статися вже найближчі 6 місяців. Як базовий сценарій розглядають велику кібератаку, яка може порушити роботу банків, інтернету або навіть систем електропостачання.

Раніше стало відомо, що помилка ШІ ледь не призвела до війни між США та Китаєм навесні 2026 року. Аналітик Пентагону надто довірився висновкам нейромережі під час аналізу даних.

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