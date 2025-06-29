Відеокарту мають представити взимку 2026 року.

У мережі з'явилися детальні характеристики ще неанонсованої відеокарти NVIDIA RTX 5070 Super. Серед найцікавішого - GPU отримає 18 ГБ відеопам'яті GDDR7.

Інформацією поділився перевірений інсайдер Kopite7kimi. За його словами, відеокарта працюватиме на чипі GB205-400-A1, який на 4% потужніший за той, що стоїть у звичайній RTX 5070.

Пропускна спроможність тих же 18 ГБ відеопам'яті залишиться на рівні стокової моделі - 28 ГБ/c із шиною в 192 біти. Але у звичайній RTX 5070 було всього 12 ГБ пам'яті.

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Енергоспоживання RTX 5070 Super підніметься до 275 Ватт, що на 25 Ватт більше, ніж у звичайної версії.

Отже, проведемо остаточне порівняння RTX 5070 і RTX 5070 Super:

Чип RTX 5070 Super на 4% продуктивніший, ніж у RTX 5070

У RTX 5070 Super на 50% більше відеопам'яті (12 ГБ і 18 ГБ)

Однакова шина відеопам'яті (192 біти)

Однакова пропускна здатність відеопам'яті (28 ГБ/c)

Енергоспоживання RTX 5070 Super на 10% вище

Анонс RTX 5070 Super можна очікувати на CES 2026 у січні наступного року. Ціна новинки поки невідома, але в мережі припускають, що вона може залишитися на рівні з базовою моделлю - 549 доларів.

Раніше ми розповідали, що Nvidia представила свою найдешевшу відеокарту. Новинка підтримує всі технології RTX 50-ї серії, включно з DLSS 4 і мультикадровою генерацією.

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