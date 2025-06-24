Новинка підтримує всі технології 50-ї серії, включно з DLSS 4 і мультикадровою генерацією.

Компанія Nvidia анонсувала відеокарту GeForce RTX 5050. Модель стала найдоступнішим рішенням у серії RTX 50 і орієнтована на геймерів з обмеженим бюджетом.

Як і передбачалося, новинка отримала 2560 CUDA-ядер та 8 ГБ VRAM стандарту GDDR6. Відеокарта працює на базовій частоті 2310 МГц, але при цьому в режимі динамічного бусту вона зможе розганятися до 2570 МГц.

Рівень енергоспоживання (TDP) становить 130 Вт, а для підключення потрібен один 8-контактний кабель живлення. Для стабільної роботи Nvidia рекомендує використовувати відеокарту в тандемі з блоком живлення потужністю 550 Вт.

Відео дня

GeForce RTX 5050, як і старші представники 50-ї серії, підтримує технологію масштабування DLSS 4 з мультикадровою генерацією кадрів. У Nvidia кажуть, що нове покоління на 20-25% швидше за минулі моделі.

Рекомендована ціна новинки становить 249 доларів (близько 10 000 грн). Точна дата старту продажів невідома, але як вікно запуску вказана друга половина липня 2025 року.

Раніше найдешевшою відеокартою Nvidia нового покоління була RTX 5060 з обсягом пам'яті 8 ГБ GDDR7 – її оцінили у 299 доларів. Блогери ж картку не "оцінили" і порадили всім уникати її.

Свіже опитування Steam показало, що найпопулярнішою відеокартою у геймерів є GeForce RTX 3060. За нею йдуть мобільна GeForce RTX 4060 і її десктопний варіант. Найпоширеніші процесори – 6-ядерні та 8-ядерні.

Вас також можуть зацікавити новини: