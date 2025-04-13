У європейських магазинах почали з'являтися 'найдешевші' відеокарти RTX 5060 Ti

Ціни стартують від 580 євро.

На німецьких сайтах з'явилися попередні ціни на RTX 5060 Ti, і вони виявилися несподівано високими, дорожче навіть рекомендованих цін RTX 5070.

Як повідомляє портал Wccftech, молодша RTX 5060 Ti на 8 ГБ у деяких продавців вказана за ціною від 587 євро (близько 27 тисяч гривень), а топова версія на 16 ГБ - від 693 євро (приблизно 32 тисячі гривень).

Для порівняння: офіційні ціни RTX 4060 Ti минулого року становили 399 доларів за 8 ГБ і 500 доларів за 16 ГБ, і за попередньою інформацією, NVIDIA планує зберегти цей рівень цін і для RTX 5060 Ti.

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Проте, великі магазини вже показують моделі від ASUS і ZOTAC за значно завищеними цінами. Наприклад, ZOTAC Twin Edge OC 8 ГБ за 649 євро, а ASUS TUF OC 16 ГБ за 735 євро.

Якщо такі ціни залишаться після релізу, RTX 5060 Ti опиниться у вкрай незручному становищі між RTX 4060 і RTX 5070, втрачаючи сенс як "народна" відеокарта середнього сегмента.

Навіть з огляду на тимчасовий характер цих прайсів, 600 євро за 8-гігабайтну карту в 2025 році - крок назад, особливо на тлі триваючих обговорень нестачі відеопам'яті в актуальних проєктах.

Анонс RTX 5060 Ti очікується вже 17 квітня, а в продажу новинки мають з'явитися наступного дня.

Раніше ми розповідали, що в британському магазині знайшли RTX 5070 за ціною, нижчою за рекомендовану. Можна заощадити майже 20 фунтів.

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