Повідомляється, що версія на 8 ГБ відеопам'яті коштуватиме 379 доларів.

На форумі, де часто з'являються витоки від партнерів NVIDIA, спливли передбачувані ціни на майбутні "народні" відеокарти GeForce RTX 5060 Ti.

Згідно з витоком, який помітило видання VideoCardz, RTX 5060 Ti на 8 ГБ пам'яті може коштувати 379 доларів, а версія на 16 ГБ - 429 доларів. Для порівняння: торік RTX 4060 Ti оцінювали в 399 і 499 доларів відповідно.

Анонс RTX 5060 і RTX 5060 Ti, за чутками, відбудеться вже зовсім скоро - на тижні з 14 по 20 квітня. Вартість базової версії 5060 поки залишається загадкою.

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Хоч презентація RTX 5060 Ti тільки попереду, ніякої інтриги щодо її характеристик уже немає: вона була повністю розсекречена до анонсу.

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