На думку журналістів, для переміщення по воді машина буде використовувати обертання штатних коліс.

Представлений ще у 2019 році електропікап Tesla Cybertruck, який все ніяк не добереться до серійного виробництва, буде свого роду машиною-амфібією, здатною плавати на сотні метрів.

Про це написав засновник компанії Ілон Маск в Twitter.

"Cybertruck буде досить водонепроникним, щоб деякий час служити в якості човна, перетинаючи не надто бурхливі річки, озера і навіть моря – зазначив він. Відео дня

Як приклад Маском був приведений водний канал між базою SpaceX і прилеглим островом Саут-Падре в Техасі. Зокрема, це передбачає можливість подорожувати по воді приблизно на відстань до 360 метрів.

Хоча винахідник часто жартує у твіттері, це вже друга згадка про подібне використання Cybertruck. У 2020 році він теж говорив, що автомобіль зможе протягом деякого часу зберігати плавучість, після чого сторонні виробники зайнялися розробкою супутніх аксесуарів, перетворюючих пікап на щось схоже на катамаран, але з човновим мотором.

Електропікап Tesla Cybertruck: що відомо

Зі слів Маска, електропікап буде випускатися в трьох комплектаціях з дальністю ходу в 400 км, 480 км і 800 км відповідно. "Бюджетний" Cybertruck буде коштувати $ 40 000, тоді як найдорожча версія обійдеться в $70 000 і зможе розганятися до 100 км/г всього за 2,9 секунди.

Тоді в компанії очікували почати виробництво до кінця 2021 року. Тепер Маск обіцяє випустити Cybertruck у 2023-му. Раніше в мережу просочився відеогляд футуристичного автомобіля в його поточній версії - без ручок і з величезним двірником

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