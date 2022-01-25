Дата початку продажів електрокара стане відома вже завтра.

Схоже, що анонсований ще у 2019-му електропікап Tesla Cybertruck ось-ось почне сходити з конвеєра. В мережу просочився трихвилинний відеоогляд футуристичного автомобіля в його поточній версії.

У ролику автомобіль показують з усіх боків, включаючи його лобове скло з величезним "двірником".

Також в новому відео показані колеса з дисками і задня частина машини. За два роки з моменту свого анонсу концептуально пікап не змінився: всі такі ж незграбні форми. Втім, відмінності криються в деталях. Наприклад, в новій версії автомобіля немає ручок – навіть висувних. Двері відкриваються автоматично при наближенні власника, за допомогою ключ-карти або смартфона.

Загалом, оцініть самі (на жаль, без звуку):

Передбачалося, що постачання Cybertruck повинно було початися вже в цьому році, але пізніше воно було відкладено до початку 2023 року. Очікується, що точна дата початку продажів стане відома вже завтра на нараді з приводу доходів Tesla.

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