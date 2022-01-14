Всього за пару тижнів застосунок встановило понад 2 млн користувачів.

Перший номінант на звання хайпового сервісу 2022 року – застосунок Locket, який вже через кілька днів після запуску потрапив у світовий топ App Store.

Акцент в сервісі робиться на шерінгу фотографії, але, на відміну від Instagram, в ньому немає стрічки у звичному її розумінні: всі фото відображаються в віджеті, а замість десятків друзів можна додати лише п'ять осіб зі списку контактів.

Історія створення соцмережі цікава: розробник застосунку, Метт Мосс з Каліфорнійського університету, хотів постійно обмінюватися фотографіями зі своєю дівчиною, яка поїхала в інше місто на навчання. Просто месенджери і наявні соціальні мережі – занадто клопітно.

Від ідеї до її втілення пройшло близько двох тижнів, і закохані почали активно користуватися "особистою соцмережею". Кожен день вони відправляли один одному по кілька знімків і переглядали старі фото. Це помітили друзі пари і попросили його випустити сервіс, що він і зробив 1 січня.

При реєстрації досить вказати номер телефону, дозволити доступ до вашого списку контактів і камері. Після цього потрібно встановити віджет Locket на робочий стіл: якщо на нього клацнути, то можна швидко зробити нове фото і поділитися ним з усіма друзями.

Завантажувати фотографії з медіатеки не можна, фільтрів або статистики також немає – тільки прості і моментальні фото для друзів і близьких.

Що таке Locket? Черговий хайп, який всіма забудеться через кілька місяців, як це було з Clubhouse, або щось насправді довгогральне? Покаже лише час. Застосунок доступний для безкоштовного звантаження в App Store. Версії для Android поки немає, але автор вже працює над нею.

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