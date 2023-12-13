Цифровій інфраструктурі "Київстару" було завдано критичних уражень, зазначили в СБУ.

В СБУ заявили, що сьогодні, 13 грудня, планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.

Кіберфахівці Служби безпеки України та спеціалісти "Київстару" у взаємодії з іншими державними органами продовжують роботи з відновлення мережі після вчорашньої хакерської атаки. Як повідомив прес-центр СБУ, за попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.

В спецслужбі заявили, що цифровій інфраструктурі "Київстару" було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу.

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"Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Воно є хакерським підрозділом Головного управління Генштабу Збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності. СБУ продовжує документувати кібератаку РФ по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин рашистів", - йдеться у повідомленні.

Кібератака на "Київстар" - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, вранці 12 грудня абоненти компанії повідомили про проблеми зі зв'язком: вони не могли телефонувати та користуватися інтернетом, тим часом сайт оператора не працював.

Згодом у "Київстар" пояснили, що мережа зазнала потужної хакерської атаки. Її основною метою було руйнування інфраструктури, хакерам частково вдалося її досягти.

Збій вплинув на національний роумінг, крім того пізніше у Monobank заявили про масовану DDoS-атаку. Lifecell та Vodafone заявили про велику кількість звернень на фоні інциденту.

Служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями Кримінального кодексу за фактом кібератаки на "Київстар".

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