Фахівці вже намагаються усунути технічні неполадки.

Вранці вівторка, 12 грудня, у роботі українського оператора Kyivstar стався потужний збій. Користувачі масово повідомляють про відсутність зв'язку та інтернету. Крім того, не працює сайт оператора.

Як повідомила компанія у коментарі УНІАН, причиною збою стали технічні проблеми. Фахівці вже намагаються їх усунути.

"В мережі Київстару стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази. Спеціалісти компанії вже працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння", - зазначили у компанії.

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Нагадаємо, якщо ви залишилися без зв'язку, то у нагоді стане національний роумінг, який дозволяє користуватися мобільним інтернетом. Необхідно зайти у налаштування телефону - стільниковий зв'язок - вимкнути автоматичний вибір оператора.

Новини "Київстар" - найцікавіше

Як повідомляв УНІАН, національний телеком-оператор продовжує збільшувати покриття мережі LTE і розвивати цифрові послуги. У 3 кв. 2023 компанія побудувала 600 нових базових станцій 4G і модернізувала ще майже 1500 базових станцій для покращення зв`язку та інтернету.

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