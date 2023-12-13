Компенсація від "Київстар" - тема, якою зловмисники заманюють "жертв" у свої тенета.

Шахраї створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку "Київстар".

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. "Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що далі зловмисники пропонують абоненту перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші.

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"Так шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах, онлайн-банкінгу", - сказано в повідомленні. У МВС закликають довіряти тільки інформації, яка є на офіційних сторінках компанії, а також не переходити за сумнівними посиланнями, не ділитися номерами телефонів та особистими даними.

Чи відновив роботу "Київстар" - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня стався масштабний збій в роботі українського оператора "Київстар" - не було мобільного зв'язку, інтернету та не працював сайт оператора. В "Київстар" пояснили, що мережа зазнала потужної хакерської атаки.

Президент компанії "Київстар" Олександр Комаров повідомив, що планують відновлення деяких сервісів 13 грудня у другій половині дня.

Він зазначив, що робиться все для того, щоб почати відновлювати деякі сервіси у другій половині дня. При цьому додав, що дуже важко казати на перед, тому що дуже багато невизначеності і факторів, які є перепонами для того, щоб рухатися швидше.

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