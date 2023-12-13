Сьогодні в Україні будь-яка критична інфраструктура, яка залежить від сучасних ІТ-віртуальних технологій є вразливою, зазначив президент компанії "Київстар" Олександр Комаров.

В українській телекомунікаційній компанії "Київстар" планують відновлення деяких сервісів 13 грудня у другій половині дня. В ефірі інформаційного телемарафону президент компанії "Київстар" Олександр Комаров повідомив, що деякі сервіси розраховували повернути у першій половині дня 13 грудня.

"Бачимо, що цього не станеться. Але рухаємося до того, щоб почати відновлювати деякі сервіси у другій половині дня. Дуже важко казати на перед, тому що дуже багато невизначеності і факторів ми знаходимо, які є перепонами для того, щоб рухатися швидше", - сказав Комаров.

Президент "Київстар" також відмітив, що цей інцидент означає, що наразі "захищених немає".

Відео дня

"Будь-яка критична інфраструктура, яка суттєво залежить від сучасних ІТ-віртуальних технологій є уразливою", - додав він.

Збій у роботі "Київстар" - що відомо

12 грудня стався масштабний збій в роботі українського оператора "Київстар". Були відсутні мобільний зв'язок, інтернет та працював сайт оператора. В "Київстар" пояснили, що мережа зазнала потужної хакерської атаки.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар". Однією з версій вважається, що за хакерською атакою можуть стояти спецслужби РФ.

13 грудня президент компанії Олександр Комаров повідомив, що "Київстар" частково відновив фіксований інтернет. Роботу з відновлення інших послуг планують провести 13 грудня, але терміни залежать від багатьох чинників.

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